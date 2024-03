Plus Kreis Bad Kreuznach Hilfe für Senioren: Gemeindeschwester plus kommt in den Kreis Bad Kreuznach Von Markus Kilian i In vielen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes, wie in Mainz, betreuen Mitarbeiterinnen des Landesprojekts Gemeindeschwester plus ältere Menschen. Auch im Kreis Bad Kreuznach ist das Thema. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Nach Vertagung im Februar: Der Kreistag hat das Angebot für betagte Menschen nun doch beschlossen. Was den Ausschlag dafür gegeben hat. Lesezeit: 3 Minuten

Die Gemeindeschwester plus kommt in den Kreis Bad Kreuznach. Der Kreistag hat sich am Montag einstimmig für die Teilnahme am Landesprojekt ausgesprochen und damit Hilfskräfte für ältere Menschen auch an Nahe und Glan zu etablieren. Die Mitarbeiterinnen besuchen betagte Menschen, die noch keine Pflege benötigen, und erledigen Alltagsaufgaben, haben ein ...