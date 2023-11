Herzseminar im November: Vorsicht geboten, wenn das Herz zu stolpern beginnt

Rund 65.000 Menschen versterben jährlich an einem plötzlichen Herztod. Eine Zahl, die auch die Bad Kreuznacher Kardiologen umtreibt. Darum ist es nur folgerichtig, dass diese Thematik von ihnen beim diesjährigen Herzseminar für Patienten, Angehörige und Interessenten am Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, in der Theodor-Fliedner-Halle der Diakonie in Bad Kreuznach aufgegriffen wird.