Plus Meisenheim/Alsenz Heim bietet Kindern eine Chance: Einrichtung in Meisenheim besteht seit 35 Jahren Von Rowitha Kexel i Nach den Hausaufgaben ist Spielzeit angesagt. Wenn der Sozialpädagoge Abdul Tholba in die Runde fragt, wer dieses Spiel schon kennt, zeigen fast alle Hände nach oben. Foto: Roswitha Kexel Das Evangelische Kinder- und Jugendheim Alsenz kann in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiern. Die Einrichtung unter Trägerschaft der Evangelischen Heimstiftung Pfalz mit Sitz in Speyer hat bereits im Jahr 2020 eine Außenwohngruppe in Meisenheim etabliert. Vielen Glanstädtern ist dies jedoch bislang nicht bekannt. Lesezeit: 2 Minuten

Im Haupthaus in Alsenz und den insgesamt drei Außenwohngruppen in Planig, Rockenhausen und Meisenheim leben meist jeweils zehn oder elf Kinder und Jugendliche mit fachlicher Begleitung in familienähnlichen Gruppen. Besonderes Augenmerk legt Einrichtungsleiter Christian Haas auf die jüngste Wohngruppe in der Bürgermeister-Kircher-Straße in Meisenheim. Er sagt: „Die Wohngruppe Meisenheim ist ...