Haushalt im Gemeinderat Bretzenheim: Rund 600.000 Euro an Investitionen Von Dieter Ackermann Die Sanierung der Schlossruine und einiger Straßen steht im Jahr 2024 an. Ortschef Budde klärte außerdem über die Höhe der Umlagen auf.

Den vom Gemeinderat gebilligten Haushalt 2024 skizzierte Bretzenheims Ortsbürgermeister Olaf Budde so: „Wir können stolz auf das sein, was wir hier im Ort geleistet haben. Allein in die Großprojekte Kindertagesstätten, Fußballplatz und Straßenbau wurden in den vergangenen fünf Jahren einschließlich Fördergelder mehr als 4 Millionen Euro investiert.” Darüber hinaus nannte Budde ...