Plus Region Harsche Kritik und Zukunftsblick: Klare Worte zum Nahverkehr auf der Schiene an der Nahe Der Zweckverband Personennahverkehr ist sauer und protestiert beim Bahnvorstand. Wegen Personalknappheit wird manche Neuerung verschoben. Von Rainer Gräff

Es fährt ein Zug nach ... – oder auch nicht. Der Nahverkehr auf der Schiene läuft auch in der Region alles andere als rund. Mit einem einstimmig beschlossenen Rekordhaushalt von 353,5 Millionen Euro startet der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) in das neue Jahr 2024. In der Verbandsversammlung wurden auf dieser Basis die ...