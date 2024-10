Plus Bad Kreuznach

Gute Gelegenheit, Vorurteile abzubauen: Tag der offenen Moschee in Bad Kreuznach

Von Josef Nürnberg

i Auch in diesem Jahr konnten die Besucher am Mittagsgebet der Gemeinde teilnehmen. Foto: Josef Nürnberg

Unter dem Motto „Jedes Leben zählt“, hatte die Ditib-Gemeinde Bad Kreuznach traditionell am Tag der Deutschen Einheit zum Tag der offenen Tür in ihre Moschee in die Mühlenstraße eingeladen.