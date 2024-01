Bad Kreuznach

Guerilla-Aktion in der Bad Kreuznacher Innenstadt: Werbung für mehr Solidarität und Miteinander

Ein Zeichen setzen wollten am Dienstagabend SPD-Landtagsabgeordneter Michael Simon und seinen zwölf Mistreiter: Mit großen Plakaten wie „Gerechtigkeit“, „Solidarität“, „Gegen rechte Hetze“, „Gemeinsam gegen rechts“ und „Freiheit“ hatte sich die Gruppe in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone aufgebaut, um für ein besseres Miteinander in politisch und gesellschaftlich anstrengenden Zeiten zu werben.