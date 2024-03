Plus Kirn Großes Interesse an neu geplanten Wohnungen unter der Kirner Kyrburg Von Robert Neuber i Das Interesse potenzieller Appartment-Käufer für den "Herrschaftlichen Garten" war am Dienstagabend im Gesellschaftshaus auf jeden Fall vorhanden. Foto: Neuber Robert Thomas Bottlender entwickelt mit seiner Baufirma aus Laufersweiler das neue Wohnprojekt „Im Herrschaftlichen Garten“. Bei einer Präsentation im Gesellschaftshaus war das Interesse groß. Lesezeit: 2 Minuten

Wer vom Kreisel an den Kirner Stadtwerken die "Altstadt" Richtung Hahnenbachtal fährt, der kommt nach einigen Metern am Grundstück vorbei, wo demnächst ein moderner Appartment-Wohnbau entstehen wird. Es ist das alte Gelände der Speditionsfirma Mayer linker Hand. Seit drei Jahren ist Bauherr Thomas Bottlender, der in Kirn schon an diversen ...