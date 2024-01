Plus Bad Kreuznach Große Resonanz: 20 Reden für Demonstration gegen rechts in Bad Kreuznach angekündigt Während sich die Initiatoren der Kundgebung auf dem Kornmarkt von der großen Beteiligung überrascht zeigen, rügt die ADD die Schulen, die zur Teilnahme aufgerufen haben. Von Harald Gebhardt, Marian Ristow

Demokraten machen mobil gegen Rechtsextremismus: Bundesweit gehen auch dieser Tage wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße, um die Demokratie zu verteidigen. Auslöser der Protestwelle ist ein Enthüllungsbericht des Recherchenetzwerkes Correctiv über ein Geheimtreffen radikaler Rechter in Potsdam. In Idar-Oberstein sind am Samstag mehr als 1000 Menschen auf die Straße gegangen, ...