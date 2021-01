Koblenz/Bad Kreuznach

Glückspilz aus Raum Bad Kreuznach: Lottospieler gewinnt über 2,6 Millionen Euro

Ein Glückspilz aus dem Raum Bad Kreuznach hat mehr als 2,6 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der vorerst noch unbekannte Tipper hatte am Samstagabend beim Klassiker 6 aus 49 die sechs richtigen Zahlen 12, 13, 16, 18, 32 und 49 auf seinem Schein, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte.