Plus Naheland

Getestet: Der Nahe-Radweg von der Quelle zur Mündung – ein Juwel ohne Glanz, Teil 1

Von Robert Neuber

i Die Nahe noch als Bach bei Selbach Foto: Neuber Robert

Der Nahe-Radweg von der Quelle bis zur Mündung ist aus radtouristischer Sicht die bedeutsamste Strecke der Region. Wir sind die gut 130 Kilometer an einem Tag komplett abgefahren, aber so richtig begeistert waren wir nicht. Es gibt einige Defizite, und die erklären auch die sehr schlechte Benotung in sozialen Medien. Eine Begutachtung in drei Teilen. Erster Teil: von der Quelle bis Kirn.