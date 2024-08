Plus Bad Kreuznach

Geschäftsbericht vorgelegt: Aufenthaltsdauer im Bad Kreuznacher Frauenhaus 2023 deutlich länger

i Die Leiterin des Kreuznacher Frauenhauses, Petra Wolf (links), stellte mit Susanne Kother-Groh (2. von links) und Helga Baumann (2. von rechts) vom Vorstand des Trägervereins den Geschäftsbericht 2023 vor. Rechts: Gerlinde Huppert-Pilarski vom Förderverein, in der Mitte Architektin Karin Boos. Foto: Harald Gebhardt

155 Frauen und 23 Männer wurden 2023 bundesweit von ihrem Partner oder Expartner getötet, also fast jeden zweiten Tag ein Opfer. Erschreckende Zahlen. Und das Ende von dem, was mit Gewalt in Partnerbeziehungen und engen sozialen Bindungen beginnt. Im Kreuznacher Frauenhaus fanden 28 Frauen mit 37 Kindern Schutz.