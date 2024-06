Gerhard Heils letzter Auftritt im Stadtrat: Meisenheims Bürgermeister tritt nicht mehr an

Seit 2014 ist Gerhard Heil Bürgermeister der Stadt Meisenheim. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni kandidiert der 74-Jährige nicht mehr. Zum Abschied schenkt er der Stadt zwei Meisen, die am angedeuteten Obertor in der Amtsgasse einen Landeplatz gefunden haben. Eine Meise wurde von der Meisenheimer Künstlerin Marion Drechsler (Bild) erschaffen, die zweite von Künstlerschmied Wolfgang Ax aus Weitersborn. Foto: Roswitha Kexel