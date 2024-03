Plus Gensingen/Münster-Sarmsheim/Ockenheim

Gemeinsamkeit statt Medizinnotstand: Gemeinden wollen die ärztliche Versorgung retten

Von Edgar Daudistel

i MVZ in Gensingen, die Gemeinden Gensingen, Münster Sarmsheim und Ockenheim wollen das MVZ übernehmen, dafür wurde eine AÖR gegründet. Foto: Edgar Daudistel

Im Gesundheitswesen liegt vieles im Argen – auch in Rheinhessen. Praxen schließen, Arztstellen werden nicht mehr besetzt, Krankenhäuser verschwinden (wie in Ingelheim) oder sind gefährdet (wie in Bingen). Einen neuen, mutigen Weg wagen jetzt drei Gemeinden.