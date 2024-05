Plus Bad Kreuznach

Geldstrafe nach prorussischer Kundgebung: Den öffentlichen Frieden durch „Z“-Zeichen gestört

i Foto: Christine Jäckel

Innenministerin Nancy Faeser wird nicht als Zeugin zur Verhandlung am Landgericht Bad Kreuznach geladen. Diesen Hilfsbeweisantrag hatte Rechtsanwalt Ludwig Bock, Verteidiger eines 54-jährigen Mainzers, in seinem Schlussvortrag gestellt, in dem er im Übrigen einen Freispruch für seinen Mandanten beantragte.