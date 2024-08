Gebüffelt und erfolgreich bestanden: 16 neue Fachkräfte aus Meisenheim bereichern die Pflege

Sie haben gut lachen: 16 Pflegefachkräfte haben nach drei Jahren generalistischer Ausbildung an der Pflegeschule des Landeskrankenhauses in Meisenheim das Staatsexamen in der Tasche. Nach dem feierlichen Versprechen der rheinland-pfälzischen Pflegefachpersonen und Übergabe der Zeugnisse und Urkunden feierten die Absolventen in der Pflegeschule. Foto: Roswitha Kexel