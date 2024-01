Gebremst auf Glatteis: Mercedes eines Busunternehmens kippt auf Straße

Bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn ist am Dienstagmorgen ein Mercedesbus quer auf die L182 gekippt. Foto: Sebastian Schmitt

Aufgrund von Glatteis kam es am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, zu einem Unfall auf der L182 im Hahnenbachtal. Ein Mercedesbus eines Hunsrücker Busunternehmens war in Richtung Bundenbach unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug in Höhe der Neumühle in Rudolfshaus nach links abbog.

Vermutlich durch das Bremsen auf der glatten Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts in den Hang ab, kippte auf die Fahrbahn und blieb quer liegen.

Der Fahrer des Fahrzeugs eines Busunternehmens blieb unverletzt. Foto: Sebastian Schmitt

Der Fahrer blieb unverletzt, die L182 war für zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bundenbach, Hennweiler und Stadt Kirn.