Argenschwang

Gebäudebrand in Argenschwang verläuft glimpflich: Menschen nicht verletzt

Feuer in Argenschwang am Freitagabend: Während im örtlichen Gemeindehaus die Fastnachtssitzung lief, brach in einem Gebäude in der Heidestraße ein Brand aus. Anwohner meldeten gegen 20:20 Uhr über Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Einfamilienhauses.