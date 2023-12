Plus Duchroth Gangelsberg in Duchroth: Naturschutzjuwel droht Verbuschung – Luftsportler für Renaturierung Das Plateau des Gangelsbergs im Nahetal ist heute ein Flora-Fauna-Habitat und attraktiv für Gleitschirm- und Modellflieger. Das ehemalige Magerrasen-Biotop wächst allerdings immer weiter zu. Um den drohenden Verlust dieses wertvollen Naturraums entgegen zu wirken, regen die Luftsportler ein zweistufiges Renaturierungsprojekt für den Gangelsberg an. In der Duchrother Ratssitzung stellte Martin Molitor vom Pfälzer Gleitschirmclub das Konzept vor. Von Christine Jäckel

Die Luftsportler sind mit einem Vertreter des Naturschutzes vor Ort gewesen. 2005 gab es schon einmal eine Renaturierungsmaßnahme am Gangelsberg. Im ersten Aufschlag wollen die Vereinsmitglieder in Eigenregie eine Pflegemaßnahme in dem Gelände vornehmen. Brombeere, Schwarzdorn, Birke, Ulme und Hagebutte im Landebereich der Modellflieger auf einer Fläche von zwei Hektar ...