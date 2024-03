Plus Bad Kreuznach

Für die Jugendherberge in Bad Kreuznach geht's bergauf: Corona-Krise überwunden

Von Cordula Kabasch

i Die Nahetal-Jugendherberge auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg hat im vergangenen Jahr ein Plus von 10 Prozent bei den Übernachtungen zu verzeichnen. Die Corona-Krise scheint für das Haus überwunden zu sein, die Nachfrage zieht wieder deutlich an. Foto: Cordula Kabasch

Lesezeit: 2 Minuten

Die Jugendherbergen in Deutschland und auch in Bad Kreuznach haben sich aus dem Corona-Tief gearbeitet und 2023 ein positives Jahresergebnis erzielt. Während die Übernachtungen in den bundesweit 400 Häusern um rund 8 Prozent zugenommen haben, kommt die Nahetal-Jugendherberge an der Rheingrafenstraße 53 sogar auf rund 10 Prozent.