Plus Bad Kreuznach Für Bauern und Winzer ist das Maß voll: Schlepperdemo legt den Verkehr lahm Ein Aufschrei geht durch die Landwirtschaft. Bundesweit laufen Aktionen gegen die von der Bundesregierung verkündeten Einschnitte. In Bad Kreuznach ist für Donnerstag eine Schlepperdemonstration mit Kundgebung angekündigt. Von Rainer Gräff

Es gärt gewaltig bei Bauern und Winzern. Die drohenden Streichungen beim Agrardiesel und bei den Fahrzeugbesteuerungen haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch bei einer eilig einberufenen Sondersitzung der Agrarverbände im Bereich der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz am Dienstagabend in der Aula des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach wurde Tacheles ...