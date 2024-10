Plus Bad Sobernheim Fünf Dörfern an Nahe und Glan fehlt ein Ortschef: Bald neue Anläufe Von Silke Jungbluth-Sepp i Am 10. November kommen die Wahlurnen bei der Landrätinnenwahl wieder zum Einsatz. In Jeckenbach stimmen die Bürger zudem über ihren sechsköpfigen Gemeinderat ab – nachdem nach der Kommunalwahl im Juni nur zwei Gewählte ihr Mandat auch angenommen hatten. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Anfang Juni war die Kommunalwahl, doch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gibt es weiterhin fünf Orte ohne Ortsbürgermeister. Einer davon, Jeckenbach, ist bislang sogar noch ganz ohne neu gewählten Gemeinderat. Lesezeit: 2 Minuten

Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann informierte nun in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats, dass am 10. November, parallel zur Landrätinnenwahl, die Jeckenbacher erneut zur Wahl ihres Kommunalparlaments an die Urnen gerufen werden. Einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt gibt es dabei nicht. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni hatte Sabine Beimbauer ...