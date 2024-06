Plus Kirn

Frustriert greift die Stadt Kirn ihren Bürgern nun doch ins Portemonnaie

i Das Kirner Rathaus am Hahnenbach Foto: Robert Neuber

Der Kirner Stadtrat hat sich nicht lange an seinen Beschluss vom 16. Mai gehalten, die Grundsteuer B nicht anzuheben. Am Dienstagabend ruderte der Rat einstimmig in einer Sondersitzung zurück. Damit kommt also die Erhöhung der Grundsteuer B von 465 auf 500 v.H. doch.