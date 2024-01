Plus Kreis Bad Kreuznach Frust und Unsicherheit wegen E-Auto-Prämie im Kreis Bad Kreuznach: Herber Dämpfer für die Stromer Die Vollbremsung der Bundesregierung bei den Förderprämien für Elektroautos hat die Autobranche, die Käufer und Kaufinteressenten in der Region überrascht und verunsichert. Das Thema Elektroautos hat durch diese Entscheidung einen herben Dämpfer erlitten. Von Rainer Gräff

Stell dir vor, es regnet Brei – und man nimmt dir den Löffel weg. So ähnlich müssen sich die Käufer von E-Autos gefühlt haben, als der Bund in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Förderprämie für Elektrofahrzeuge strich. Die Folge: Lange Gesichter bei den Kunden, Unsicherheit bei Kaufinteressenten und viel Redebedarf in Autohäusern. Ein ...