Plus Bad Kreuznach Frühere Augusta-Klinik im Bad Kreuznacher Kurgebiet wird ausgeräumt: Weitere Pläne noch in Arbeit Was passiert mit der früheren privaten Augusta-Kurklinik auf dem Badewörth im Herzen des Bad Kreuznacher Kurviertels? Seit gut einem Jahr stehen die Gebäude auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal, das von der Kurhausstraße bis zur Dr.-Alfons-Gamp-Straße und zur Nahe reicht, leer. Von Harald Gebhardt

Der Besitzer hat aber gewechselt: Gekauft hat es die ansässige Immo One Group, die auf Immobilienprojekte spezialisiert ist – so das frühere Boecker- und alte Kaufhaus-Reinhardt-Gebäude saniert hat, in dem heute unter anderem das Modehaus Aachener und in der Kreuzstraße ein Bistro untergebracht sind. Nun wird das nächste Großprojekt angepackt. Neubau ...