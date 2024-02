Die Tatsache, dass und in welchem Umfang die Sparkasse Rhein-Nahe als öffentlich-rechtliches Geldinstitut durch die Insolvenz der Signa-Gruppe des „windigen Investors René Benko“ betroffen sei, zeige Handlungsbedarf auf: „Wie kann es angehen, dass eine kommunale Sparkasse sich außerhalb ihres Geschäftsgebietes in derart riskante Geschäfte stürzt und einem völlig intransparenten Schuldner wohl circa 35 Millionen Euro ausgeliehen hat?“ Das fragt Landtagsabgeordneter Herbert Drumm (Bad Kreuznach, Freie Wähler) in einer Pressemitteilung von Montag.