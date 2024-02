Plus VG Langenlonsheim-Stromberg Freie Liste Langenlonsheim-Stromberg: Spitzenkandidat gewählt Die Wählergruppe sieht sich gut aufgestellt und hat Kandidaten ausgewählt, die bei der Kommunalwahl am 9. Juni ins Rennen gehen. Von Dieter Ackermann

Bernhard Wolf aus Langenlonsheim führt die Kandidatenliste der Freien Liste Langenlonsheim-Stromberg (FLLS) für die Verbandsgemeinderatswahl an. Das beschlossen die Mitglieder bei der Aufstellungsversammlung im Sitzungssaal des VG-Rathauses in Langenlonsheim in großer Einmütigkeit. Bei den geheimen Wahlen der 28 Kandidaten gab es lediglich zwei Nein-Stimmen. Hinter Wolf folgen auf den weiteren Plätzen ...