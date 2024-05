Plus Bad Kreuznach

Frauentreff stieß in 40 Jahren viel an: Impulsgeber für Bad Kreuznach

i Renate Weirich (rechts) gründete den Verein zusammen mit elf anderen Frauen vor 40 Jahren. Die beiden Vorstandsmitglieder Ursula Toettel (links) und Irene Müller verfolgten die gut besuchte Feier in der Stadtbibliothek. Foto: Cordula Kabasch

Seit 40 Jahren gibt es den Kreuznacher Frauentreff, erst in der Lauergasse, später in der Klappergasse. Dass dieser Treff von der ersten Stunde an viel mehr war als „nur“ ein Zusammensein von Frauen, arbeitete am Donnerstag unter anderem Stephanie Otto in ihrer Laudatio während der Feier in der Stadtbibliothek heraus. Dort feierte der Verein sein langes Bestehen und blickte zurück auf alles, was er in Bad Kreuznach angestoßen hat.