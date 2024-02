Feuerwehr rettet zwei Hunde und eine Katze: Gartenhaus und angrenzende Wohnung standen in Flammen

Am 5. Februar gegen 11:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem brennenden Gartenhaus mit angrenzender Wohnung gerufen. Es befanden sich keine Personen im Gebäude, zwei Hunde und eine Katze konnten wohlauf gerettet werden.

Am 5. Februar gegen 11:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem brennenden Gartenhaus mit angrenzender Wohnung gerufen. Zwei Hunde und eine Katze konnten wohlauf gerettet werden Foto: Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach

Am 5. Februar gegen 11:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem Einsatz in Bosenheim alarmiert. Es brannte ein Gartenhaus, eine umbaute Terrasse und die angrenzende Wohnung, weil die Flammen durch die geborstenen Scheiben auf das Wohnhaus übergegriffen haben. Es befanden sich keine Personen in den Gebäuden, allerdings wurden Tiere darin vermisst.

Am 5. Februar gegen 11:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem brennenden Gartenhaus mit angrenzender Wohnung gerufen. Zwei Hunde und eine Katze konnten wohlauf gerettet werden Foto: Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach

Durch die Freiwillige Feuerwehr konnten zwei Hunde und eine Katze wohlauf aus der Brandwohnung gerettet werden. Die Löschbezirke Ost, Süd und Nord nahmen insgesamt 5 C-Rohre unter Atemschutz vor, um den Brand zu löschen. Die Wasserversorgung wurde durch Hydranten sichergestellt. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache vor Ort auf. Der Einsatz war nach etwa 2,5 Stunden beendet.