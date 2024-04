Plus Bad Kreuznach Feuerwehr im Einsatz: Brand eines E-Lieferwagens in Winzenheim i Der Fahrer eines E-Lieferwagens bemerkte Rauch unter seinem Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach Der Fahrer eines E-Lieferwagens bemerkte Rauch unter seinem Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Bad Kreuznach qualmte es leicht aus dem Fahrzeugunterboden im Bereich des Batterieblocks. Lesezeit: 1 Minute

Die Feuerwehrkräfte stellten den Brandschutz sicher und untersuchten das Fahrzeug unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera. Der Fahrer hatte Brand- bzw. Rauchgase eingeatmet. Er wurde dem hinzualarmierten Rettungsdienst übergeben und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Mit einer Rettungskarte wurden mögliche Abschalteinrichtungen am Fahrzeug geprüft. Außerdem wurde am Fahrzeug eine Messung mit ...