FDP-Vorsitzender Thomas Bursian fordert neue Abwassersatzung für das Kirner Land

Von Robert Neuber

i Die Klärung des Abwassers und die Berechnung der Kosten dafür sorgt im Kirner Land weiter für Unruhe. Foto: Stefan Munzlinger

Es sollte am Montagabend eigentlich eine interne Info-Sitzung für Ratsmitglieder werden – Thema: natürlich die neuen Abwasserpreise. Doch in den sozialen Medien zeichnete es sich schon ab, dass einige Bürger die Gelegenheit nutzen wollten, mit ihrer Präsenz ein Signal auszusenden. Und so kam es am Montag auch.