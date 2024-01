Plus Windesheim FDP empfängt das neue Jahr in Windesheim: Fusion der beiden Verbandsgemeinden stockt nach wie vor Beim Neujahrsempfang des FDP-Amtsverbands Langenlonsheim-Stromberg im Windesheimer Orgelmuseum begrüßte die Vorsitzende Marlene Hölz besonders den Hausherren Wolfgang Oberlinger, den FDP-Kreisvorsitzenden Thomas Bursian und den Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Peter Schmitt. Von Dieter Ackermann

Hölz sparte nicht mit kritischen Worten. Sie nannte die anstehende Kommunalwahl eine besondere Herausforderung und legte den Schwerpunkt ihrer Worte „auf das, was sich in unserem Amtsverband tut”. Bei der Fusion der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg habe man optimistisch in die gemeinsame Zukunft geschaut. Doch die Zusammenführung sei holprig. Zu viele ...