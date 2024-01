Faszinierende Begegnungen mit Franz Beckenbauer: Als der „Kaiser“ an der Nahe weilte

„Obwohl es schon sehr lange her ist, hatte ich, als ich vom Ableben von Franz Beckenbauer erfuhr, eine ganze Fülle von tollen Erinnerungen, schönen Bildern und bleibenden Momenten vor Augen, die ich beim Treffen mit Franz Beckenbauer am 2. Oktober 1997 im Stromberger Golf-Hotel anlässlich des sechsten Stammtischs der Ehrenspielführer der Deutschen Fußballnationalmannschaft erleben durfte“, erinnert sich Dieter Ackermann, Reporter-Urgestein des Oeffentlichen Anzeigers, an seine Begegnung mit dem „Kaiser“.