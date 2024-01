Plus Bad Kreuznach Evangelische Kirchenmusik in Bad Kreuznach: Programm als Wegbegleiter zu Glaube und Gott Musik wird bei der evangelischen Kirche Bad Kreuznach sehr geschätzt. Das hat einen tiefen Grund: Laut Pfarrerin Elfi Decker-Huppert sei Musik ein wichtiges Mittel der Verkündigung. Hiervon macht die Gemeinde reichlich Gebrauch, wie anhand des Kirchenmusikprogramms für das erste Halbjahr 2024 deutlich wird, das Decker-Huppert und Kantorin Carla Braun nun vorgestellt haben. Von Josef Nürnberg

Musikfreunde dürfen sich freuen, denn beim Blick ins Programm wird deutlich, dass das musikalische Angebot bunt ist. Auch Menschen, für die Musik ein Zugehen auf Gott ist, werden in den Angeboten so manch passenden Wegbegleiter finden. Die Kantorin bringt es in ihrem Vorwort auf den Punkt: „Wo uns die Worte ...