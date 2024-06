Bad Kreuznach

Es ging um Geld: 30-Jähriger schlägt 57-Jährigem am Bad Kreuznacher Kornmarkt Glasflasche auf den Kopf

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Am Dienstagnachmittag ist es an einem Eiscafé am Bad Kreuznacher Kornmarkt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 30-jähriger aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis schlug dabei einem 57-jährigen Bad Kreuznacher eine Glasflasche gegen den Kopf.