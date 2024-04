Bad Kreuznach

Erster Feierabendmarkt: Die Party zum Kreuznacher Feierabend läuft

i Der erste Feierabendmarkt dieses Jahres lockte bei ziemlich frischen Temperaturen noch keine Massen, aber die Stimmung war schon hervorragend. Foto: Robert Neuber

Der erste Feierabendmarkt lockte am Donnerstag angesichts der frischen Temperaturen noch keine Massen auf den Kornmarkt. Was aber nichts an den durchweg fröhlichen Mienen änderte. Auf den Frühling wird nicht mehr gewartet, es wird gefeiert.