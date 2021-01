Kreis Bad Kreuznach

Digital starteten die Christdemokraten im Kreis in das Superwahljahr 2021: „Corona zwingt uns in die Digitalität“, wie es Vorsitzender Michael Cyfka bei der Begrüßung zum ersten Neujahrsempfang online formulierte. Man könnte auch sagen, um Traditionen fortzusetzen, müssen neue Wege beschritten werden. Und auf eine so wichtige öffentliche Plattform wie den Neujahrsempfang zu verzichten, wäre angesichts der bevorstehenden Wahlentscheidungen in Land und Bund für die Politiker nicht denkbar.