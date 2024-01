Bockenau

Einsatz in Bockenau: Bewohner löscht Zimmerbrand in eng bebauter Ortslage

Seit sechs Uhr am Mittwochmorgen befand sich die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) Rüdesheim aufgrund der gemeldeten Unwetterlage in Einsatzbereitschaft. Gab es bis in den Nachmittag hinein keine witterungsbedingten Einsätze zu verzeichnen, wurde gegen 14 Uhr ein Gebäudebrand in der Bockenau Brunnenstraße gemeldet.