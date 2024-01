Plus Bad Kreuznach Eine witzige Frau mit Mutmach-Botschaft: Erfolgsautorin und Komikerin Nicole Jäger liest Bad Kreuznach Drei Bücher, ein Podcast und mehrere Programme als Stand-up-Comedienne: Nicole Jäger, bekannt geworden mit ihrem Erstlingswerk „Die Fettlöserin“, ist auf Erfolgskurs. Die selbstbewusste Powerfrau hat in der Loge im Haus des Gastes in Bad Kreuznach aus ihren Büchern vorgelesen – witzig, frech, bewegend. Von Cordula Kabasch

Nicole Jäger ist das, was man eine Erscheinung nennt. Groß, stark, in einem bunt geblümten Kleid kommt sie auf die Bühne und legt los. „Bitte lacht oder ruft was rein“, fordert sie ihr Publikum in der Loge im Bad Kreuznacher Haus des Gastes auf. Sonst macht sie Stand up Comedy, ...