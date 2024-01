Plus Odernheim Ein Odernheimer und sein Traum vom eigenen Buch: Das Einfache ist einfach zauberhaft Als kreativer Geist ist Benno Gennies in Odernheim bekannt. Beliebt sind die Gymnastikkurse des Diplom-Sportlehrers beim Turnverein. Er engagiert sich in der Kindergruppe des Nabu, und auch die Odernheimer Schaubühne war seine Idee. Von Wilhelm Meyer

Dass er nun ein Buch vorlegt, dürfte kaum überraschen. Geplant war das nicht, erläutert er. Doch irgendwann sei es einfach da gewesen, jedenfalls die Geschichte. Ein Blick aus dem Fenster weckte den Funken. So richtig kann man nicht immer alles erkennen, was da so ist. Man sieht etwas, denkt „Tier ...