Plus Staudernheim

Ein Landpfarrer mit Leib und Seele: Ralf Anacker aus Staudernheim geht in Ruhestand

Von Marion Unger

i Pfarrer Ralf Anacker als Martin Luther bei der Büttenpredigt am Fastnachtssonntag. Nach 34 Jahren als Staudernheimer Seelsorger geht er in den Ruhestand. Foto: Marion Unger

Nach 34 Jahren als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Staudernheim und der Fusion der Paul-Schneider-Gemeinde geht Ralf Anacker in den Ruhestand. Am Sonntag, 14. April, wird er in einem Gottesdienst verabschiedet.