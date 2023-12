Plus Kreis Bad Kreuznach Ein entspanntes Festmahl voller Gaumenkitzel: Dieses Weihnachtsmenü lässt sich gut vorbereiten Die Redaktion des Oeffentlichen Anzeigers empfiehlt Ihnen zu Weihnachten ein Vier-Gänge-Menü mit regionalen Zutaten, das sich leicht Nachkochen und gut vorbereiten lässt. Natürlich am besten serviert mit einem guten Glas Nahewein. Von Marco Gräff

Knapp zwei Wochen vor Jahresende, und die Hektik geht los. Was, schon wieder Weihnachten? Das Jahr ging ja mal wieder so schnell vorbei. Nun geht die Suche los, zum Beispiel nach passenden Weihnachtsgeschenken. Wo wird gefeiert? Was wird gegessen? Wo und wie Sie feiern sollen – da können wir Ihnen ...