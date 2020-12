Bad Sobernheim

In diesen Tagen werden allerorten auf anerkannten Saatgutflächen Eicheln gesammelt. Auch in Bad Sobernheim liegt der Waldboden in einem weiteren Mastjahr voller Eicheln. „Mittlerweile ist der Klimawandel auch hierzulande spür- und sichtbar. Aufgrund der vergangenen drei Dürrejahre hat der heimische Wald stark mit der Trockenheit zu kämpfen. Daher möchten wir die Bevölkerung aufrufen, sich am Säen unseres Zukunftswaldes zu beteiligen“, sagte Forstamtsleiter Rüdiger Scheffer und ging mit gutem Beispiel voran.