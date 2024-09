Dorfladen, Bürgerhaus und Neubaugebiet: Reinhard Koch hat in den vergangenen 40 Jahren in Ippenschied viel bewegt

Ein besonderes Projekt des langjährigen Ippenschieder Ortsbürgermeisters Reinhard Koch war die Grundversorgung mithilfe des Dorfladens in Winterbach, an dessen Entstehung er maßgeblich mitgewirkt hatte und in dem er oft persönlich präsent ist und unter anderem von Uschi Heinl (rechts) und Bärbel Unger unterstützt wird. Der Dorfladen versorgt Kunden in sieben umliegenden Gemeinden. Foto: Jens Fink