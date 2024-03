Plus Bad Kreuznach

Döner und Handys locken keine Kunden: „Bündnis für Bad Kreuznach“ erwartet von der Stadt Lösungen

Von Josef Nürnberg

i Werner Klopfer zeigte im Rahmen der Innenstadtdiskussion des Bündnisses für Bad Kreuznach Fotos von Bänken am Kornmarkt, deren Holz dringend Holzschutz bräuchte. Foto: Josef Nürnberg

Der Name „Bündnis für Bad Kreuznach“ war bewusst gewählt, denn die Mitglieder des Bündnisses um dessen Vorsitzenden Werner Klopfer wollen keine Schwarzmaler sein, sondern Entwicklungen in Bad Kreuznach anstoßen. Dazu sei es aber wichtig aufzuzeigen, wo die Stadt derzeit steht, so Klopfer. Im Fokus der ersten Ideensammlung standen die Situation und die Entwicklung der Innenstadt.