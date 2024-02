Der SPD-Stadtverband Kirn geht optimistisch in die am 9. Juni anstehende Kommunalwahl. Die Weichen dazu wurden am Freitagabend in den AWO-Räumlichkeiten des Wilhelm-Dröscher-Hauses gestellt, wo es mit Mitgliederversammlung, Neujahrsempfang und Aufstellung der Kandidatenlisten für den Kirner Stadtrat und den Kirn-Sulzbacher Ortsbeirat ein strammes Programm abzuarbeiten galt.