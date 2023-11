Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) zeigte sich während des 119. Bädertages am Freitag in Bad Kreuznach zuversichtlich, dass die Kur auch künftig eine wichtige Rolle in der Badestadt spielen wird. Die Hoffnung dürfte nicht ganz unbegründet sein. Denn Totgesagte, ja beinahe schon Verstorbene wie die einstige Badekur, leben länger.