Plus Bad Kreuznach Die Klinik Viktoriastift hat nun eine Guest Relations Managerin: Was tun, während das Kind in Reha weilt? Von Marian Ristow i Helene Feddersen-Pediaditakis ist in Bad Kreuznach aufgewachsen und kennt die Region gut. Frank Müller, Kaufmännischer Direktor der Klinik Viktoriastift, hat sich für die neue Stelle stark gemacht. Foto: Marian Ristow Von der Klinik Viktoriastift, auf der Cecilienhöhe am Entree des Salinentals gelegen, hat man es nicht weit zu den schönsten Orten Bad Kreuznachs. Nur müssen die Angehörigen der Kinder und Jugendlichen, die zwischen vier und sechs Wochen – und manchmal sogar länger – in der Rehabilitationseinrichtung weilen, diese Orte auch kennen. Denn es stellt sich eine auf den ersten Blick banal wirkende Frage: Wie verbringen Angehörige, manchmal ganze Familien, die als Begleitpersonen nach Bad Kreuznachen kommen, eigentlich ihre Freizeit? Lesezeit: 2 Minuten

Darum kümmert sich künftig ein Profi: Helene Feddersen-Pediaditakis bekleidet seit Kurzem die neu geschaffene Stelle der Guest Relations Managerin in der Klinik Viktoriastift. Die 39-Jährige ist in Sommerloch aufgewachsen, in Bad Kreuznach zur Schule gegangen und hat in Worms Tourism- und Travelmanagement. Nach diversen Stationen in Deutschland und Griechenland ist ...