Großen Genuss mit Aha-Erlebnissen und Lerneffekten bieten die beiden neuen Weinkulinarium-Abende, die der Oeffentliche Anzeiger am Mittwoch, 31. Januar, und Donnerstag, 1. Februar, jeweils ab 19 Uhr mit dem Experten Udo Bamberger und Michael Göckel vom Partyservice Creative, in dessen Räumen im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim veranstaltet. Bei beiden Veranstaltungen sind noch Plätze frei, die sich interessierte Genießer unter Tel. 0671/ 333 35 oder per E-Mail an info@partyservice-creative.de sichern können.