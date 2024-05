Plus Kirn Der Frühling kommt nach Kirn und bringt Autos mit Von Robert Neuber i Der Kirner Autofrühling lockt jedes Jahr Tausende Besucher, darunter längst nicht nur Autonarren und Technikbegeisterte, in die Stadt. Auch im vergangenen Jahr waren die Organisatoren rundum zufrieden, vor allem am Sonntag war die Stadt randvoll. Foto: Sebastian Schmitt (Archiv) Der Kirner Autofrühling wird in diesem Jahr zum 43. Mal die neuesten Karossen präsentieren, die aktuell auf dem Markt sind. Die veranstaltende Werbegemeinschaft Klar (Kirner Land Aktive Region) hat sich in diesem Jahr ein paar Neuerungen ausgedacht – und auch die Polizeiinspektion Kirn ist mit einem großen Programm dabei. Lesezeit: 3 Minuten

Wie Gunnar Venter als Vorsitzender der Werbegemeinschaft berichtet, werden elf Automarken vor Ort sein. Los geht es am Samstag, 4. Mai, um 10 Uhr, die Autohändler sind bis 17 Uhr an den Ständen aktiv. Natürlich sind auch die Läden in der Innenstadt offen. Am Sonntag, 5. Mai, beginnt der Autofrühling um ...